2019-09-26T15:04:27+03:00
Происшествия

Тюменец пытался дать взятку ростовскому сотруднику ДПС, но тот не взял

Было возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец предложил взятку ростовскому гаишнику.Тюменец предложил взятку ростовскому гаишнику.Фото: Ольга Крыльцова
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В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело, заведенное в отношении тюменца, который сел за руль, будучи пьяным. Это не первое его правонарушение: у него уже есть судимость за пьяную езду и покушение на мелкое взятничество.

По версии следствия, обвиняемый в начале сентября этого года сел за руль нетрезвым. Мужчина ехал по дороге РостовТаганрог – граница Украины, и его остановил сотрудник дорожно-патрульной службы. Сначала водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, а после в салоне патрульного автомобиля предпринял попытку подкупить автоинспектора девятью тысячами рублей. Тот от взятки отказался.

Ранее фигуранта уже судили по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Он заплатил штраф и на два года был лишен права управлять транспортными средствами, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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