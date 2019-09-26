2019-09-26T14:34:36+03:00
Спорт

В Тюмени выявят самых быстрых чиновников

Соревнования пройдут в рамках комплекса ГТО
Вадим Бегун
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В Тюмени найдут самого быстрого чиновника. Фото - ТГМЦ.В Тюмени найдут самого быстрого чиновника. Фото - ТГМЦ.
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В Тюмени в субботу, 28 сентября, на базе Центра зимних видов спорта участники спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных организаций проверят свои силы в легкоатлетическом кроссе.

По информации Тюменского городского многопрофильного центра, выдача номеров пройдет с 9.00 до 9.45. Торжественная церемония открытия запланирована на 9.45, а старт – ровно в 10.00.

– Борьбу за медали соревнований будут вести две группы. В первую войдут представители отраслевых и территориальных органов администрации города Тюмени: Тюменская городская дума, управа ЛАО, департаменты безопасности жизнедеятельности, городского хозяйства, дорожной инфраструктуры и транспорта, имущественных отношений, объединенная команда департамента экономики и стратегического развития и правового департамента. Во вторую – представители муниципальных учреждений города: Тюменское городское имущественное казначейство, Служба заказчика по благоустройству ВАО и другие, – рассказали в ТГМЦ.

Соревнования пройдут в рамках комплекса ГТО. Согласно нормативам, женщины будут преодолевать расстояние в два километра, мужчины – три (до 40 лет) и 2 километра (40 и старше).

ИСТОЧНИК KP.RU

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