Пятые сутки в Тюмени ищут 15-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-26T14:07:45+03:00

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В Тюмени уже пятые сутки ищут 15-летнюю Ульяну Воронову. Девушка ушла из дома по адресу: улица Бабарынка еще 21 сентября. До сих пор о ее местоположении ничего не известно.

Как известно из ориентировки, размещенной в социальных сетях поискового отряда «Белая Сова», на вид Ульяне 17 лет, ее рост – около 170 сантиметров, она худощавого телосложения. У нее темно-русые волосы до плеч и серые глаза. В день ухода девушка была одета в бежевую тканевую куртку с меховым капюшоном, черное трико и зеленые кроссовки. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о подростке, просят сообщить обратиться в полицию.

Там, кстати, говорят, что это не первый уход подростка из дома: девушка состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU