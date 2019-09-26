2019-09-26T13:39:43+03:00
Происшествия

Стерлядь, нельма, язь: тоболяк выудил из Ишима уголовное дело

Рыбу выпустили обратно в водоем
Вадим Бегун
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Тоболяк незаконно ловил краснокнижную рыбу. Фото - Тюменский Линейный отдел МВД на транспорте.Тоболяк незаконно ловил краснокнижную рыбу. Фото - Тюменский Линейный отдел МВД на транспорте.
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В речном порту Тобольска полицейские задержали 30-летнего местного жителя. Мужчина осуществлял незаконную добычу водных биологических ресурсов, не имя разрешения на ее вылов.

– В ходе осмотра рыболовных сетей задержанного были обнаружены особи рыбы вида сибирский осетр, который является особо ценным видом рыбы и занесен в Красную книгу Российской Федерации, а также стерляди, нельмы и язя. Незаконный улов и сети были изъяты. Рыба находилась в живом виде и была выпущена естественную среду обитания. Причиненный государству ущерб составил около 26 тысяч рублей, – рассказал пресс-секретарь Тюменского Линейного отдела МВД на транспорте Ольга Гультяева, добавив, что по данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что житель Тобольска осужден на один год исправительных работ из-за сибирских осетров, которые занесены в Красную книгу. Рыбу он вез в под задним сиденьем своего автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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