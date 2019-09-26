Тюменская набережная – самое посещаемое туристами место в регионе

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-26T13:15:58+03:00

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Тюменскую область за лето посетили около миллиона туристов. Это почти в два раза больше, чем за лето прошлого года. Кстати, наиболее интересное для них место – это достопримечательность областного центра – набережная.

По данным Агентства туризма и продвижения Тюменской области, самыми востребованными местами посещения среди туристов являются набережная реки Тура, исторический парк «Россия – Моя история», Музейный комплекс имени Словцова, Тобольский кремль, Музей семьи Николая II. Также туристам по душе отдых в Гилевской роще, еще им нравится Ялуторовский острог, музей Григория Распутина и Абалак.

– Большинство гостей приезжают в регион по рабочим делам, для историко-культурного и лечебно-оздоровительного отдыха. Популярностью пользуются также событийный и охотничье-рыболовный туризм. Познакомиться с культурой и историей Сибири туристы могут благодаря туристическим маршрутам. Например, тематику освоения российского севера раскрывает тур «Черное золото Сибири», каждый участник которого может почувствовать себя нефтяником, – рассказали в Агентстве.

Там также добавили, что в регионе создана вся необходимая инфраструктура – международный аэропорт, более 200 отелей и гостиниц, более 1500 ресторанов и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU