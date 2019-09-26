В Тюмени продолжается отлов бродячих собак
В Тюмени соответствующие службы продолжают отлавливать бродячих собак. Кроме того, они специалисты подбирают павших домашних животных.
По информации пресс-службы администрации города Тюмени, сообщения о необходимости отлова безнадзорных и подбора падших домашних животных принимаются по телефонам 44-54-02 (до 17.00) и 45-15-20 (с 17.00 до 8 утра). Там отметили, что подкармливать безнадзорных собак не надо: это может привести не только к повышению проявления агрессии со стороны животных, но и к загрязнению дворовой территории.
– Напоминаем владельцам собак, что выгуливать их можно только в специально отведенных для этого местах. При этом, собака не должна быть опасна для человека. Продукты жизнедеятельности следует убирайте прямо во время выгула, – сообщили в ведомстве, добавив, что в случае нарушения правил содержания домашних животных владелец собаки получит штраф в размере от пятисот рублей до двух тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU