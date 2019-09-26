2019-09-26T12:05:10+03:00
Общество

В Тюмени на выходных будет лить замерзающий дождь

Ночью в областном центре ожидается минусовая температура
Вадим Бегун
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В Тюмени на выходные ожидаются осадки.В Тюмени на выходные ожидаются осадки.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени на предстоящих выходных, 28 и 29 сентября, будет лить замерзающий дождь. Если в субботу горожане еще смогут насладиться теплыми лучами солнца, то в воскресенье оно на весь день скроется за тучами.

В субботу, 28 сентября, в областном центре ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет достигать отметки в четыре градуса выше нуля, однако ночью будет по-зимнему холодно – до минус одного градуса. Максимальная скорость юго-западного ветра в этот день будет равняться восьми метрам в секунду.

В воскресенье, 29 сентября, ветер усилится до 12 метров в секунду и будет дуть уже с севера. Температура воздуха опустится по сравнению с предыдущим днем на один градус. А вот ночью будет все так же – минус один. В воскресенье также ожидается дождь со снегом. Однако его не будет так много, как днем ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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