Задушил и ушел к друзьям: СК предъявил ишимцу обвинение

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-26T11:41:39+03:00

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Ишимские следователи предъявили обвинение 40-летнему мужчине, который убил местную жительницу. В это время преступник был пьян.

– По версии следствия, в вечернее время 22 сентября у обвиняемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире по улице Казанской города Ишима, произошел конфликт с потерпевшей. В ходе него мужчина взял веревку и задушил потерпевшую, после этого спокойно ушел из дома к друзьям. Погибшую обнаружили на следующий день родственники, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что злоумышленник установлен и задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи работают над установлением всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В июне этого года в Тюменской области было совершено похожее преступление. Тогда местный житель задушил возлюбленную веревкой. Сделал он это в автомобиле женщины, которым намеревался завладеть.

ИСТОЧНИК KP.RU