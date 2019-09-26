Задушил и ушел к друзьям: СК предъявил ишимцу обвинение
Ишимские следователи предъявили обвинение 40-летнему мужчине, который убил местную жительницу. В это время преступник был пьян.
– По версии следствия, в вечернее время 22 сентября у обвиняемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире по улице Казанской города Ишима, произошел конфликт с потерпевшей. В ходе него мужчина взял веревку и задушил потерпевшую, после этого спокойно ушел из дома к друзьям. Погибшую обнаружили на следующий день родственники, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве сообщили, что злоумышленник установлен и задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи работают над установлением всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
В июне этого года в Тюменской области было совершено похожее преступление. Тогда местный житель задушил возлюбленную веревкой. Сделал он это в автомобиле женщины, которым намеревался завладеть.
ИСТОЧНИК KP.RU