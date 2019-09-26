2019-09-26T12:28:33+03:00
Происшествия

Таксиста, чья пассажирка серьезно пострадала в ДТП, осудят в Тюмени

Женщина в этот день так и не попала домой
Вадим Бегун
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В Тюмени осудят таксиста, по чьей вине произошло ДТП. Фото - pixabay.com.В Тюмени осудят таксиста, по чьей вине произошло ДТП. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени предан суду таксист, пассажирка которого серьезно пострадала в ДТП. Прокуроры направили уголовное дело в отношении местного жителя в суд.

– Как следует из материалов уголовного дела, 25 мая этого года около 22.00 26-летняя тюменка заказала такси, чтобы с работы добраться домой. На вызов на «Дэо Нексия» приехал обвиняемый, который по пути грубо нарушил правила дорожного движения. При повороте налево с улицы Республики к дому пассажирки он не пропустил встречный автомобиль «Опель Астра». После столкновения немецкую иномарку отбросило на «Шкоду Йети», – рассказали подробности дорожного инцидента в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что пассажирке такси был причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемый признал свою вину в ДТП. Материалы дела скоро окажутся в Ленинском районном суде Тюмени. Виновнику страшной аварии грозит ограничение свободы на срок до трех лет, однако он может и лишиться свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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