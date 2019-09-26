2019-09-26T10:46:48+03:00
Происшествия

Тюменца, провожавшего ночью девушку, ограбили неизвестные с ножом

По факту разбоя возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмень ночью совершено разбойное нападение на парня.В Тюмень ночью совершено разбойное нападение на парня.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени на молодого парня, провожавшего свою девушку домой, напали двое неизвестных. Преступление произошло в ночь на 18 сентября.

– 18 сентября около двух часов ночи потерпевший провожал подругу до дома. После того, как тюменец остался один, к нему подошли двое неизвестных. Под угрозой расправы ножом они похитили его смартфон, банковские карты, паспорт и часы, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Вскоре подозреваемые были задержаны. Оказалось, что сотовый телефон два 24-летних безработных тюменца сбыли на следующий день случайным знакомым. В ходе обыска по месту жительства одного из фигурантов были обнаружены паспорт, банковские карты и часы, которые уже возвращены законному владельцу. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени на выходных будет лить замерзающий дождь
Задушил и ушел к друзьям: СК предъявил ишимцу обвинение
Появилось видео, где няня, убившая малыша под Тюменью, поёт, выпивает и курит рядом с коляской
Более 120 килограммов казахстанского мяса «забраковали» на тюменской таможне
Тюменские автоинспекторы усиленно проверяют пассажирский транспорт
Пыталась скандалить: приставы остановили тюменку с восьмимиллионным долгом
Избил до смерти, труп решил сжечь: тюменца приговорили к шести годам тюрьмы
Сказал, что отнесет в полицию: тюменец оставил себе найденный в такси смартфон
Куча бамперов и стекла: в Тюмени ночью произошла страшная авария
Посмеемся от души: тюменцев ждет полуфинал местной лиги КВН
Одолжила у знакомых, взяла кредит: доверчивая тюменка несколько раз переводила мошеннику деньги
В Тюмени изменят маршрут 129-го автобуса
В районе тюменского автовокзала отключат светофоры
Погода на 26 сентября в Тюмени: ни снега, ни дождя
Тюменские насосы будут экспортировать в Азербайджан
Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» выполнена в Тюменской области на 80%
В Тюменской области стартует трогательная акция #ДрагоЦЕННЫЙвозраст
Тюменские фермеры могут рассчитывать на грант, чтобы развивать своё хозяйство
В тюменских медучреждениях появится новое диагностическое оборудование
В Тюмени состоится концерт в честь американского поэта