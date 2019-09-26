Тюменца, провожавшего ночью девушку, ограбили неизвестные с ножом

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-26T10:46:48+03:00

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В Тюмени на молодого парня, провожавшего свою девушку домой, напали двое неизвестных. Преступление произошло в ночь на 18 сентября.

– 18 сентября около двух часов ночи потерпевший провожал подругу до дома. После того, как тюменец остался один, к нему подошли двое неизвестных. Под угрозой расправы ножом они похитили его смартфон, банковские карты, паспорт и часы, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Вскоре подозреваемые были задержаны. Оказалось, что сотовый телефон два 24-летних безработных тюменца сбыли на следующий день случайным знакомым. В ходе обыска по месту жительства одного из фигурантов были обнаружены паспорт, банковские карты и часы, которые уже возвращены законному владельцу. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU