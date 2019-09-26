Тюменские автоинспекторы усиленно проверяют пассажирский транспорт

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-26T10:21:04+03:00

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В Тюмени в течение трех дней проводится надзорное мероприятие по обеспечению безопасности при перевозке пассажиров автобусами. Местные автоинспекторы останавливают маршрутки и автобусы для проверки.

– Особое внимание уделяется проверке автобусов с детьми. В этом году в регионе осуществлено почти более 12 с половиной тысяч организованных перевозок автобусами групп детей, еще 1 277 перевозок были запрещены из-за различных нарушений. Например, у водителя не было достаточного стажа работы или отсутствовал техосмотр у автобуса, – рассказали в пресс-службе управления ГИБДД Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что в этом году тюменцы устроили 217 ДТП с участием автобусов, в них погибли семь человек, 317 были ранены. Один из основных видов происшествий – падения пассажиров в автобусах и маршрутных такси – 121 случай.

Особенно тяжкие последствия имеют дорожные инциденты, связанные с междугородними перевозками. В регионе произошли три аварии с участием автобусов, в них пострадали 3 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU