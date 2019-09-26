2019-09-26T09:32:12+03:00
Происшествия

Избил до смерти, труп решил сжечь: тюменца приговорили к шести годам тюрьмы

Суд учел аморальное поведение потерпевшего
Вадим Бегун
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В Тюмени осужден местный житель, который убил на квартире мужчину. Фото - pixabay.com.В Тюмени осужден местный житель, который убил на квартире мужчину. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вступил в законную силу приговор Калининского районного суда. Местный житель отправится в колонию на шесть лет за жесткое убийство.

– В августе 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения дома у К., где также находился Л., осужденный на почве внезапно возникших неприязненных отношений со значительной силой нанес Л. множество ударов руками и ногами в область головы. Смерть мужчины повлекла закрытая черепно-мозговая травма в виде перелома основания черепа. Чтобы скрыть следы преступления, Ш. с помощью К. вынес труп Л. в заброшенное здание завода, где пытался его сжечь в костре, однако это не получилось, и Ш. скрылся, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени, добавив, что труп потерпевшего был обнаружен через лишь спустя пять дней после совершения преступления.

Суд учел смягчающе обстоятельство (аморальное поведение потерпевшего, которое и явилось поводом для убийства), и назначил Ш. наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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