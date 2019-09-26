2019-09-26T08:58:10+03:00
Происшествия

Сказал, что отнесет в полицию: тюменец оставил себе найденный в такси смартфон

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени пассажир похитил телефон другого человека. Фото - pixabay.com.В Тюмени пассажир похитил телефон другого человека. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени пассажир такси оставил свой телефон в машине. Полицейским пришлось потрудиться, чтобы найти смартфон, ведь его «прикарманил» другой пассажир.

– В день происшествия потерпевший ехал в маршрутном такси. Выйдя на своей остановке, молодой человек понял, что оставил мобильное устройство в транспорте, однако вернуться за ним уже не представлялось возможным. Находившиеся в маршрутном такси пассажиры заметили оставленный гаджет. Один из них забрал устройство, сказав остальным, что отнесет находку в ближайший отдел полиции, однако оставил телефон себе, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что стражам правопорядка пришлось проделать непростую работу: опросить пассажиров и водителя, а также изучить записи с камеры видеонаблюдения. Однако результат не заставил себя долго ждать: 24-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отдел. У него дома был обнаружен пропавший смартфон, который снова возвратился к законному владельцу. Возбуждено уголовное дело, парню грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени на выходных будет лить замерзающий дождь
Задушил и ушел к друзьям: СК предъявил ишимцу обвинение
Появилось видео, где няня, убившая малыша под Тюменью, поёт, выпивает и курит рядом с коляской
Более 120 килограммов казахстанского мяса «забраковали» на тюменской таможне
Тюменца, провожавшего ночью девушку, ограбили неизвестные с ножом
Тюменские автоинспекторы усиленно проверяют пассажирский транспорт
Пыталась скандалить: приставы остановили тюменку с восьмимиллионным долгом
Избил до смерти, труп решил сжечь: тюменца приговорили к шести годам тюрьмы
Куча бамперов и стекла: в Тюмени ночью произошла страшная авария
Посмеемся от души: тюменцев ждет полуфинал местной лиги КВН
Одолжила у знакомых, взяла кредит: доверчивая тюменка несколько раз переводила мошеннику деньги
В Тюмени изменят маршрут 129-го автобуса
В районе тюменского автовокзала отключат светофоры
Погода на 26 сентября в Тюмени: ни снега, ни дождя
Тюменские насосы будут экспортировать в Азербайджан
Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» выполнена в Тюменской области на 80%
В Тюменской области стартует трогательная акция #ДрагоЦЕННЫЙвозраст
Тюменские фермеры могут рассчитывать на грант, чтобы развивать своё хозяйство
В тюменских медучреждениях появится новое диагностическое оборудование
В Тюмени состоится концерт в честь американского поэта