Сказал, что отнесет в полицию: тюменец оставил себе найденный в такси смартфон

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-26T08:58:10+03:00

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В Тюмени пассажир такси оставил свой телефон в машине. Полицейским пришлось потрудиться, чтобы найти смартфон, ведь его «прикарманил» другой пассажир.

– В день происшествия потерпевший ехал в маршрутном такси. Выйдя на своей остановке, молодой человек понял, что оставил мобильное устройство в транспорте, однако вернуться за ним уже не представлялось возможным. Находившиеся в маршрутном такси пассажиры заметили оставленный гаджет. Один из них забрал устройство, сказав остальным, что отнесет находку в ближайший отдел полиции, однако оставил телефон себе, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что стражам правопорядка пришлось проделать непростую работу: опросить пассажиров и водителя, а также изучить записи с камеры видеонаблюдения. Однако результат не заставил себя долго ждать: 24-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отдел. У него дома был обнаружен пропавший смартфон, который снова возвратился к законному владельцу. Возбуждено уголовное дело, парню грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU