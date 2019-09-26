2019-09-26T08:32:37+03:00
Происшествия

Куча бамперов и стекла: в Тюмени ночью произошла страшная авария

Очевидцы ДТП поделились фотографиями
Вадим Бегун
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В Тюмени ночью произошла страшная авария. Фото - Али Сулейманзаде.В Тюмени ночью произошла страшная авария. Фото - Али Сулейманзаде.
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Сегодня, 26 сентября, ночью на перекрестке улиц Профсоюзная и 50 лет Октября в Тюмени произошло жесткое ДТП. Японская иномарка после столкновения с отечественным автомобилем вылетела с дороги на газон.

– По предварительным данным, водитель «Тойоты Камри» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. После дорожного инцидента он скрылся с места аварии. Водитель «Гранты» получил травмы. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются, – рассказали в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.

По фотографиям, выложенным очевидцами в социальный сети, видно, насколько сильно пострадала японская машина: ей буквально смяло бок. В радиусе нескольких метров от дорожно-транспортного происшествия валялись куски бампера и стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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