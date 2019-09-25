Тюменские насосы будут экспортировать в Азербайджан

СЕГОДНЯ 21:00 2019-09-25T21:00:37+03:00

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Руководители общества «Азнефтемаш», которое занимается изготовлением специальной техники и оборудования для нефтегазовой отрасли, а также руководители нефтяной компании GlobalEnergyAzerbaijan вместе с представителями азербайджанских предприятий-промышленников побывали с бизнес-миссией в Тюмени. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, гости посетили экспортно-ориентированные заводы «ГМС-Нефтемаш» и Тюменские насосы «Шлюмберже».

Как отметили потенциальные партнёры, качество выпускаемой продукции, технологии и культура производства на заводах организованы на высоком уровне и не идут в сравнение с большинством нефтегазовых производителей. По словам руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергея Полухина, одним из ожидаемых событий стали деловые переговоры с заводом «Шлюмберже».

- Они стали продолжением диалога, состоявшегося в августе в Баку между Центром поддержки экспорта Тюменской области и руководителями общества «Азнефтемаш». Тогда мы в рамках бизнес-миссии обсуждали с заводом возможности развития экспортных отношений, презентовали продукцию тюменских предприятий. Теперь они приехали к нам, чтобы узнать условия сделки с производителями, - отметили они.

Компании договорились об экспорте электропогружных скважинных насосов и запасных частей в Азербайджан. Партнёры обсудили финансовую сторону договора, оформили предварительный заказ продукции и выстроили логистику поставок товара в Азербайджан.

ИСТОЧНИК KP.RU