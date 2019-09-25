СЕГОДНЯ 20:48 2019-09-25T20:48:53+03:00

В этом году бесплатный доступ в Интернет получат жители ещё 31 населённого пункта

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В селе Королёво Голышмановского района вчера, 24 сентября, состоялось тестирование точки доступа с участием заместителя директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова и директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Владимира Барвинского.

Отныне у селян появилось больше возможностей для использования всех благ интернета – например, для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Чтобы рассказать обо всех возможностях ресурса, сотрудники департаменте информатизации Тюменской области провели День госуслуг. Они рассказали, как онлайн можно записаться к врачу, заплатить налоги, зарегистрировать транспорт или получить выписку из Пенсионного фонда. Некоторым слушателям помогли восстановить и подтвердить учётную запись.

Как отметил Станислав Логинов, вопросы развития инфраструктуры связи и повышения доступности интернет-услуг для социально значимых объектов и населения – важные направления реализации национального проекта «Цифровая экономика».

- Один из примеров эффективного партнерства государства и бизнеса по данному направлению – федеральный проект устранения цифрового неравенства. Результаты проекта – это основа для реализации новых задач по развитию инфраструктуры в регионе, - подчеркнул он.

На сегодняшний день федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» выполнена в Тюменской области на 80%. В двенадцати муниципалитетах региона: Армизонском, Аромашевском, Голышмановском, Заводоуковском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Юргинском и Ялуторовском районах работы по запуску точек доступа в интернет выполнены полностью. В этом году бесплатный доступ в Интернет получат жители ещё 31 населённого пункта.

Отметим, что работа по устранению цифрового неравенства ведется в рамках трёхстороннего соглашения между Минкомсвязью России, правительством Тюменской области и компанией ПАО «Ростелеком», которые являются исполнителем программы.

ИСТОЧНИК KP.RU