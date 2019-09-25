В Тюменской области стартует трогательная акция #ДрагоЦЕННЫЙвозраст

СЕГОДНЯ 20:36 2019-09-25T20:36:25+03:00

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В Тюменской области стартует акция #ДрагоЦЕННЫЙвозраст в социальных сетях, причём название акции является сразу хэштегом. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект реализуется в рамках областной акции «Пусть осень жизни будет золотой», которая приурочена к Международному дню пожилых людей. Организатором мероприятия выступил Областной геронтологический центр.

На просторах Всемирной интернет-паутины тюменцы и жители области могут поздравить своих пожилых родственников и выразить им своё уважение. Благодаря акции у тюменцев появится возможность рассказать о любимом пожилом родственнике.

Чтобы принять участие в акции, необходимо выложить пост с историями, интересными фактами из жизни пожилых родственников и прикрепить фотографию или видеоролик во «Вконтакте» с хэштегом #ДрагоЦЕННЫЙвозраст. Те, кто наберёт наибольшее количество лайков, получат приятные призы от организаторов и партнёров акции.

Отметим, что проект соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества и продолжительности жизни. Подробности о проекте можно узнать по телефону (3452) 51-77-05.

Как ранее «Комсомольская правда – Тюмень», порядка 20-ти тематических площадок, фотозоны, выставки лучших проектов и практик в поддержку граждан старшего поколения будут работать 1 октября с 12 до 15 часов во Дворце культуры «Нефтяник». Здесь пройдёт областной форум «На 55 с плюсом!», на котором старшее поколение сможет интересно и с пользой провести время. В программе – мастер-классы, тренинги, лаундж-зоны, практические занятия и показательные выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU