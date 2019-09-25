2019-09-25T20:24:28+03:00
Экономика

Тюменские фермеры могут рассчитывать на грант, чтобы развивать своё хозяйство

Рассказываем, кто его может получить и что для этого нужно сделать
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские фермеры могут рассчитывать на грант, чтобы развивать своё хозяйствоТюменские фермеры могут рассчитывать на грант, чтобы развивать своё хозяйствоФото: pixabay.com
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В Тюменской области объявлен второй конкурс на предоставление грантов на реализацию проектов создания и развития крестьянских и фермерских хозяйств. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, мероприятие проходит в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Главы хозяйств могут воспользоваться средствами по широкому спектру направлений. Например, из можно направить на покупку земельных участков, разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских помещений, на закупку, строительство, ремонт, модернизацию помещений и на подключение к сетям (электрическим, газовым, водопроводным, теплопроводным). Также благодаря гранту «Агростартап» можно закупить рыбопосадочный материал, технику и сельскохозяйственных животных или на погашение основного долга по кредитам (которые получены в российских кредитных организациях).

На все эти цели фермеры могут получить до 3 млн рублей. Если фермеры представят проект в связке с кооперативом, то они могут получить до 4 млн рублей. При этом не менее 25% средств должно быть направлено в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное крестьянское (фермерское) хозяйство.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно предоставить документы в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области до 14 октября по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 47, кабинет 306.

Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», в рамках первого конкурса развить своё хозяйство получили возможность 8 тюменцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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