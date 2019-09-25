2019-09-25T20:14:12+03:00
Общество

В тюменских медучреждениях появится новое диагностическое оборудование

Оно заменит устаревшие аналоги, что позволит увеличить число пациентов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В тюменских медучреждениях появится новое диагностическое оборудованиеВ тюменских медучреждениях появится новое диагностическое оборудование
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Клиники Тюменской области в 2020 году современное лечебно-диагностическое оборудование. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, распоряжение о дополнительном выделении более 250 млн рублей из областного бюджета подписал губернатор Александр Моор.

Новое медицинское оборудование заменит устаревшие аналоги, что позволит увеличить число пациентов, которым окажут медицинскую помощь. В Медицинском городе, например, появится аппарат лучевой терапии, который оснащён системой визуализации очага опухоли. Отныне до 700 пациентов со злокачественными заболеваниями смогут получить качественную лучевую терапию.

В Областной клинической больнице №2 установят новый магнитно-резонансный томограф и эндоскопическое оборудование. С их помощью планируется каждый год проводить до 4,5 тысяч операций и до 12 тысяч обследований. В Тобольской Областной клинической больнице №3 установят новый рентгеновский аппарат, на котором будут выполнять до 120 исследований ежедневно.

Также в медицинских организациях региона заменять 10 лифтов. Их обновят в Медицинском городе и областном противотуберкулёзном диспансере. Закупки проведут до конца 2019 года.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», в этом году расходы на здравоохранение в Тюменской области увеличены на 1,5 млрд рублей. На 33-м заседании Тюменской областной думы был принят закон о внесении изменений в бюджет. По словам Александра Моора, финансирование увеличено по 25 региональным программам, которые направлены на улучшение жизни людей.

- По здравоохранению основные внесенные изменения в бюджет касаются приобретения лекарственных препаратов, техники и оборудования для наших поликлиник и больниц, кроме того, будет приобретено и 17 новых машин для службы скорой помощи, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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