Посмеемся от души: тюменцев ждет полуфинал местной лиги КВН

СЕГОДНЯ 07:40 2019-09-26T07:40:25+03:00

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В Тюмени 11 октября состоится полуфинал сезона «Театр сюрпризов» лиги КВН «Тюмень». Он пройдет в концертном зале Дворца творчества и спорта «Пионер».

Свои «Осенние сюрпризы» (так звучит тема игры) готовят для зрителей студенческие команды Клуба веселых и находчивых «Праздник» из Государственного аграрного университета Северного Зауралья, «Республики, 47» и «Конфеты» из Тюменского индустриального университета, «Кин-дза-дза» из Многопрофильного колледжа ТИУ и «Мирное время» из Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. С тюменскими командами «сразятся» ребята из Екатеринбурга «Отборная сборная» из Уральского государственного юридического университета.

– Уже совсем скоро с командами начнет работать редакторский совет лиги «Тюмень», в составе которого чемпион Международного Союза КВН в составе команды «Вятка» Руслан Шишкин, Леонид Кучер («Театр уральского зрителя» высшая лига из Челябинскя), Сергей Шмидт (сборная ТюмГАСУ «Кишинев»), Андрей Меженный («Сборная Ямала» из Надыма) и Александр Щелкунов («Русь» ГАУСЗ международная лига КВН), – сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU