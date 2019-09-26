В Тюмени изменят маршрут 129-го автобуса
Транспорту добавят еще одну остановку
Маршрут №129 будет ходить по-новому в Тюмени.Фото: Вадим Бегун
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Со следующего понедельника, 30 сентября, в схему движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок № 129 «завод Медоборудования – садовое общество Ромашка» включается промежуточный остановочный пункт «садовое общество Зеленый дол-3» (по направлению движения в город).
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
ИСТОЧНИК KP.RU