2019-09-26T05:40:39+03:00
Общество

В районе тюменского автовокзала отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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В районе автовокзала Тюмени обесточат светофоры.В районе автовокзала Тюмени обесточат светофоры.Фото: Вадим Бегун
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 25 сентября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Пермякова и Энергетиков и в районе автовокзала, с 9.00 до 15.00 – на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов, а также с 13.30 до 14.30 – на пересечении улиц Профсоюзной и Циолковского.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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