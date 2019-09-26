Погода на 26 сентября в Тюмени: ни снега, ни дождя

СЕГОДНЯ 05:00 2019-09-26T05:00:49+03:00

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Сегодня, 26 сентября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем потеплеет до 5 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +6. Вечером столбик термометра опустится до отметки +1 градусов. В этот день ожидается юго-западный, 2-5 метров в секунду.

26 сентября почитается память священномученика Корнилия сотника. К этому времени заканчивается формирование осенних стай грачей. Наши предки заметили: когда грачи улетают, уже можно ожидать снега. А если в этот день пойдет дождь, то погода в ближайшее время будет ненастной.

ИСТОЧНИК KP.RU