В Тюмени состоится концерт в честь американского поэта

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-25T16:07:50+03:00

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В Тюмени в субботу, 28 сентября, в Информационно-библиотечном центре для молодежи состоится поэтический концерт «Я иду по дороге». Мероприятие посвящено 200-летию со дня рождения американского поэта Уолта Уитмена.

По информации Центральной городской библиотечной системы, Уитмен – реформатор американской поэзии, новатор свободного стиха. Он заложил основы новой поэтики, получившей интенсивное развитие на протяжении двадцатого века, особенно в англоязычных странах.

– В Москве в 2009 году на территории Московского государственного университета был торжественно открыт памятник знаменитому американскому поэту Уолту Уитмену. Его стихи звучат так же современно и актуально, как публицистика средств массовой информации. Вместе с тем необыкновенная лиричность и пронзительность произведений поэта позволяют говорить о его таланте, – рассказали в ЦГБС.

Там добавили, что концерт подготовлен участниками литературного театра «Новелла» и вокальным ансамблем «Радуга». Музыкальные номера будут чередоваться с выступлениями известных деятелей тюменской культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU