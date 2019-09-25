2019-09-25T15:20:45+03:00
Спорт

Мини-футбольный турнир на призы «Газпром геологоразведка» получил международный статус

Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - организаторы мероприятия.Фото - организаторы мероприятия.
Изменить размер текста:

В Тюмени состоялось открытие VI турнира по мини-футболу среди детей 2008-2009 годов рождения на кубок ООО «Газпром геологоразведка». В соревновании участвуют команды из Тюмени, Югры, Ямала и Казахстана. Игры проходят в спорткомплексе «Партиком».

Этот турнир предваряет начало футбольного сезона для детских команд спортивных школ, поэтому участие в нем не только престижным, но и полезным с точки зрения подготовки к официальным соревнованиям. Поэтому число юных спортсменов постоянно растет. В этом году на состязания съехались 10 коллективов, которые поделены на две группы. Игры будут проходить в течение трех дней.

В этом году футбольный клуб «Зенит», который является партнером ПАО «Газпром», предоставил индивидуальные призы для всех 200 участников. Вручение подарков состоялось во время церемонии открытия, после чего юные футболисты с радостью фотографировались с фирменными зенитовскими шарфами и кепками.

Благодаря участию мини-футбольного коллектива из города Костанай соревнование приобрело статус международного. Казахские футболисты поборются за победу наравне со сверстниками из спортивных школ ФК и МФК «Тюмень», сургутского «Нефтяника» и югорской «Газпром-Югры».

«Очень приятно видеть, что с каждым годом расширяется состав и география участников турнира. Шесть лет назад мы начинали скромно, с четырех команд из Тюмени. Теперь их уже десять, и они представляют не только разные регионы России, но и соседний Казахстан. Теперь турнир длится три дня. Для ребят будет организована обширная развлекательная и культурная программа», – отметил председатель совета молодежи ООО «Газпром геологоразведка» Геннадий Торопов.

ООО «Газпром геологоразведка» оказывает поддержку Тюменской городской федерации футбола в организации детских соревнований. Председатель федерации Илья Дорожкин отметил важность этих стартов с точки зрения получения турнирной практики перед началом официального сезона, в котором ребятам предстоит участвовать в состязаниях как регионального, так и всероссийского уровня.

Финал и подведение итогов состоится в пятницу, 27 сентября, в ДС «Партиком». Будут награждены не только победители и призеры, но также наиболее отличившиеся футболисты в отдельных номинациях «лучший вратарь», «лучший бомбардир», «лучший игрок» – им вручат комплект формы ФК «Зенит». Также ценный приз получит лучший тренер турнира.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени состоится концерт в честь американского поэта
Ташкентские фрукты и овощи уничтожены в печи тюменского аэропорта
Тюменские спортсмены-экстремалы курируют строительство скейт-парка на улице Вьюжной
Дом для тюменских полицейских построит курганская компания
Начался тремор: тюменский врач спас пассажира самолета, летевшего в Санкт-Петербург
Александр Поветкин откроет турнир по боксу в Тюмени
Тюменцы заплатили более 600 тысяч рублей за подстреленных лося и лосиху
«Матиз» перевернулся на крышу после ДТП в Тюмени
В Тюмени осудят содержателя наркопритона на улице Станционной
Базу отдыха тюменского правительства возьмут под вооруженную охрану
Тоболяк полтора года отправлял деньги своему другу за несуществующие инструменты
Тюменцам грозит десять лет тюрьмы за хищение песка
Стал настоящим героем: тюменского подростка, который спас малыша из фонтана, наградят
Позвонил популярный телеведущий: тюменская пенсионерка стала жертвой изощренного мошенника
Вынес драгоценности и норковые шубы: тюменец обокрал собственную мать
Видимость ухудшена: на тюменских трассах усилен контроль из-за снегопада
Пропавшую с маленьким ребенком няню разыскивают в Тюменской области
В Тюменской области завершился цикл игр по кибер-безопасности
Выставка уникальных фотографий пройдет в Тюмени
Тюменские подростки могут бесплатно заниматься хоккеем