Мини-футбольный турнир на призы «Газпром геологоразведка» получил международный статус

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-25T15:20:45+03:00

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В Тюмени состоялось открытие VI турнира по мини-футболу среди детей 2008-2009 годов рождения на кубок ООО «Газпром геологоразведка». В соревновании участвуют команды из Тюмени, Югры, Ямала и Казахстана. Игры проходят в спорткомплексе «Партиком».

Этот турнир предваряет начало футбольного сезона для детских команд спортивных школ, поэтому участие в нем не только престижным, но и полезным с точки зрения подготовки к официальным соревнованиям. Поэтому число юных спортсменов постоянно растет. В этом году на состязания съехались 10 коллективов, которые поделены на две группы. Игры будут проходить в течение трех дней.

В этом году футбольный клуб «Зенит», который является партнером ПАО «Газпром», предоставил индивидуальные призы для всех 200 участников. Вручение подарков состоялось во время церемонии открытия, после чего юные футболисты с радостью фотографировались с фирменными зенитовскими шарфами и кепками.

Благодаря участию мини-футбольного коллектива из города Костанай соревнование приобрело статус международного. Казахские футболисты поборются за победу наравне со сверстниками из спортивных школ ФК и МФК «Тюмень», сургутского «Нефтяника» и югорской «Газпром-Югры».

«Очень приятно видеть, что с каждым годом расширяется состав и география участников турнира. Шесть лет назад мы начинали скромно, с четырех команд из Тюмени. Теперь их уже десять, и они представляют не только разные регионы России, но и соседний Казахстан. Теперь турнир длится три дня. Для ребят будет организована обширная развлекательная и культурная программа», – отметил председатель совета молодежи ООО «Газпром геологоразведка» Геннадий Торопов.

ООО «Газпром геологоразведка» оказывает поддержку Тюменской городской федерации футбола в организации детских соревнований. Председатель федерации Илья Дорожкин отметил важность этих стартов с точки зрения получения турнирной практики перед началом официального сезона, в котором ребятам предстоит участвовать в состязаниях как регионального, так и всероссийского уровня.

Финал и подведение итогов состоится в пятницу, 27 сентября, в ДС «Партиком». Будут награждены не только победители и призеры, но также наиболее отличившиеся футболисты в отдельных номинациях «лучший вратарь», «лучший бомбардир», «лучший игрок» – им вручат комплект формы ФК «Зенит». Также ценный приз получит лучший тренер турнира.