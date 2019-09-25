Тюменские спортсмены-экстремалы курируют строительство скейт-парка на улице Вьюжной

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-25T14:57:19+03:00

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В Тюмени продолжается строительство сквера на улице Вьюжной, одной из достопримечательностей которого станет универсальный скейт-парк. Представители регионального Союза экстремальных видов спорта наблюдают за стройкой и подсказывают, как можно сделать лучше.

– На озелененной территории по улице Вьюжной спортсмены встретились со специалистами управы и представителями подрядчика. Они разговаривали о качестве бетонного покрытия площадки для скейт-парка. Особое внимание к этому элементу неслучайно: от качества покрытия зависит безопасность, комфорт и эстетика этого места. Кроме этого, на встрече обсудили размещение оборудования. Эту важную работу иногда даже сравнивают с проектированием автомобильной дороги или развязки, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

По информации ведомства, скейт-парк будет оборудован горками и трамплинами, которые уже получили положительный отзыв спортсменов. Место, а также качество покрытия тоже прошли согласование.

ИСТОЧНИК KP.RU