2019-09-25T14:33:17+03:00
Общество

Дом для тюменских полицейских построит курганская компания

Аукцион объявляли четыре раза
Вадим Бегун
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В Тюмени определен подрядчик на возведение дома для полицейских.В Тюмени определен подрядчик на возведение дома для полицейских.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени, наконец, определился подрядчик, которому предстоит построить дом для сотрудников полиции. Аукцион объявляли три раза, и только на четвертый раз курганская фирма согласилась этим заняться.

Согласно материалам, размещенным на сайте госзакупок, курганская фирма ООО «Арагацстрой», с помощью которой планируется решить кадровую проблему тюменской полиции, стала единственной, кто подал заявку на участие. Ее и признали победителем.

Стоить отметить, что эта организация уже подавала заявку на аукцион, однако тогда она была признана не соответствующей заявленным требованиям. В этот раз она успешно прошла проверку.

Напомним, что аукцион на строительство дома для полицейских проводили четыре раза. В предыдущие разы не находилось ни одной фирмы, кроме «Арагацстрой», кто бы хотел заняться возведением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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