Дом для тюменских полицейских построит курганская компания
В Тюмени, наконец, определился подрядчик, которому предстоит построить дом для сотрудников полиции. Аукцион объявляли три раза, и только на четвертый раз курганская фирма согласилась этим заняться.
Согласно материалам, размещенным на сайте госзакупок, курганская фирма ООО «Арагацстрой», с помощью которой планируется решить кадровую проблему тюменской полиции, стала единственной, кто подал заявку на участие. Ее и признали победителем.
Стоить отметить, что эта организация уже подавала заявку на аукцион, однако тогда она была признана не соответствующей заявленным требованиям. В этот раз она успешно прошла проверку.
Напомним, что аукцион на строительство дома для полицейских проводили четыре раза. В предыдущие разы не находилось ни одной фирмы, кроме «Арагацстрой», кто бы хотел заняться возведением.
ИСТОЧНИК KP.RU