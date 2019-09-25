Александр Поветкин откроет турнир по боксу в Тюмени

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-25T13:45:42+03:00

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В Тюмени сильнейшие боксеры поборются за медали межрегионального турнира. Откроют мероприятия знаменитые российские спортсмены.

С 27 по 29 сентября в Тюмени пройдет седьмой ежегодный межрегиональный турнир по боксу имени заслуженного мастера спорта России, двукратного чемпиона Европы и мира Евгения Макаренко. Почетными гостями мероприятия станут заслуженные тренеры России, мастера спорта, чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр: Василий Вольф, Николай Хромов, Александр Малетин, Гайдарбек Гайдарбеков, Александр Поветкин, Руслан Проводников, Раимкуль Малахбеков.

По информации тюменского городского многопрофильного центра, соревнования развернутся на арене спорткомплекса «Строймаш. Торжественная церемония открытия состоится в пятницу, 27 сентября, в 17 часов. На арену выйдут участники в возрасте от 15 лет и старше из Москвы, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской, Омской, Кемеровской и других областей, а также Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU