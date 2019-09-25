В Тюмени осудят содержателя наркопритона на улице Станционной

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-25T12:35:52+03:00

Тюменца осудят за то, что он предоставлял квартиру наркоманам. Фото - pixabay.com.

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Тюменские прокуроры направили в суд уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств).

– Как следует из материалов уголовного дела, тюменец, чтобы обеспечить себя бесплатной дозой наркотиков, с мая этого года стал пускать в свою квартиру по улице Станционной наркоманов. Об этом стало известно сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков. 5 июня они нагрянули в злачное жилье и пресекли противоправную деятельность мужчины. В отношении него было возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что соседи обвиняемого подтвердили, что к нему неоднократно приходили наркозависимые. По данному уголовному делу утвержден обвинительный акт, материалы направлены в Ленинский районный суд. Мужчина может попасть в колонию на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU