2019-09-25T12:35:52+03:00
Происшествия

В Тюмени осудят содержателя наркопритона на улице Станционной

Мужчина хотел обеспечить себя бесплатными наркотиками
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменца осудят за то, что он предоставлял квартиру наркоманам. Фото - pixabay.com.Тюменца осудят за то, что он предоставлял квартиру наркоманам. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Тюменские прокуроры направили в суд уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств).

– Как следует из материалов уголовного дела, тюменец, чтобы обеспечить себя бесплатной дозой наркотиков, с мая этого года стал пускать в свою квартиру по улице Станционной наркоманов. Об этом стало известно сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков. 5 июня они нагрянули в злачное жилье и пресекли противоправную деятельность мужчины. В отношении него было возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что соседи обвиняемого подтвердили, что к нему неоднократно приходили наркозависимые. По данному уголовному делу утвержден обвинительный акт, материалы направлены в Ленинский районный суд. Мужчина может попасть в колонию на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Поветкин откроет турнир по боксу в Тюмени
Тюменцы заплатили более 600 тысяч рублей за подстреленных лося и лосиху
«Матиз» перевернулся на крышу после ДТП в Тюмени
Базу отдыха тюменского правительства возьмут под вооруженную охрану
Тоболяк полтора года отправлял деньги своему другу за несуществующие инструменты
Тюменцам грозит десять лет тюрьмы за хищение песка
Стал настоящим героем: тюменского подростка, который спас малыша из фонтана, наградят
Позвонил популярный телеведущий: тюменская пенсионерка стала жертвой изощренного мошенника
Вынес драгоценности и норковые шубы: тюменец обокрал собственную мать
Видимость ухудшена: на тюменских трассах усилен контроль из-за снегопада
Пропавшую с маленьким ребенком няню разыскивают в Тюменской области
В Тюменской области завершился цикл игр по кибер-безопасности
Выставка уникальных фотографий пройдет в Тюмени
Тюменские подростки могут бесплатно заниматься хоккеем