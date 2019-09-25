2019-09-25T13:22:26+03:00
Происшествия

Тюменцы заплатили более 600 тысяч рублей за подстреленных лося и лосиху

В регионе выявлено нарушение лесного законодательства
Вадим Бегун
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Трое тюменцев поплатились за отстрел лося и лосихи. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.Трое тюменцев поплатились за отстрел лося и лосихи. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
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В Ишимском районе трое охотников в закрытые для охоты сроки подстрелили лося и стельную лосиху. Браконьеров выявили сотрудники сорокинского районного отдела госохотуправления Тюменской области.

– Дело рассматривалось в Ишимском городском суде, где охотников признали виновными и обязали выплатить ущерб за нарушение лесного законодательства в размере 640 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомости также сообщили, что исполнительное производство возбуждено в Ишимском РОСП. Судебный пристав-исполнитель отработала все соответствующие запросы в отношении браконьеров-должников, вынесла постановление о запрете на регистрационные действия. К счастью, принудительные меры не понадобились, так как мужчины сразу оплатили солидарную сумму в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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