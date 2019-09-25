2019-09-25T11:47:20+03:00
Происшествия

Тоболяк полтора года отправлял деньги своему другу за несуществующие инструменты

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тоболяка обманул собственный друг.Тоболяка обманул собственный друг.Фото: Ольга Крыльцова
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Еще в июле в дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении денежных средств обратился местный житель. Мужчина переводил деньги своему другу, как оказалось, за несуществующие.

– Заявитель на протяжении полутора лет отправлял денежные средства своему приятелю, работавшему в северном регионе Тюменской области. Потерпевший пояснил, что товарищ обещал ему продать манипулятор и плазморез, и под различными предлогами просил переводить деньги. Не замечая подвоха, потерпевший в общей сумме перевел более 307 тысяч рублей. Но мужчина так и не дождался обещанных товаров от приятеля, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили местоположение подозреваемого и задержали 38-летнего тоболяка. Выяснилось, что фигурант намеренно обманывал своего товарища: никакое имущество он ему продавать не намеревался. Как только злоумышленник получал денежные средства, он тут же их тратил на личные нужды. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, хитрому приятелю грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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