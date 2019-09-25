Вынес драгоценности и норковые шубы: тюменец обокрал собственную мать

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-25T09:26:30+03:00

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В Тюмени стражи правопорядка раскрыли кражу ювелирных изделий и норковых шуб. Оказалось, что на преступление пошел сын потерпевшей.

– Родственники проживают в одной квартире по улице Киевской. Сын потерпевшей в течение нескольких дней без труда похищал из комнаты матери ценные вещи – ювелирные изделия и норковые шубы, сдавал все в комиссионные магазины, а деньги тратил на личные нужды. Общая сумма ущерба составила 180 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время безработный 37-летний тюменец задержан. У него изъята одна из похищенных норковых шуб. Меховое изделие возвращено законной владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, местному жителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что житель областного центра "раздел" свою мать. Мужчина пояснил, что у него были финансовые проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU