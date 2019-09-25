2019-09-25T09:03:01+03:00
Общество

Видимость ухудшена: на тюменских трассах усилен контроль из-за снегопада

На дорогах возможен гололед
Вадим Бегун
Поделиться:
Изменить размер текста:

ГИБДД усиливает контроль на федеральных автодорогах Тюменской области из-за снегопада. Число нарядов дорожно-патрульной службы на трассах будет увеличено в связи с возможным обострением аварийной обстановки.

–Автоинспекторы будут оказывать помощь водителям в случае затруднений, проводить разъяснительную работу о необходимости снижения скоростного режима и перехода на зимнюю резину. В настоящее время видимость на загородных автодорогах ухудшена, возможны гололедные явления, особенно в низинах и на мостовых сооружениях, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве водителей призвали выбирать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий и аккуратному вождению в сложных условиях ради сбережения жизней. Не рекомендуется совершать дальние поездки начинающим водителям со стажем до трех лет и автомобилистам в преклонном возрасте, а также людям с повышенным давлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стал настоящим героем: тюменского подростка, который спас малыша из фонтана, наградят
Позвонил популярный телеведущий: тюменская пенсионерка стала жертвой изощренного мошенника
Вынес драгоценности и норковые шубы: тюменец обокрал собственную мать
Пропавшую с маленьким ребенком няню разыскивают в Тюменской области
В Тюменской области завершился цикл игр по кибер-безопасности
Выставка уникальных фотографий пройдет в Тюмени
Тюменские подростки могут бесплатно заниматься хоккеем
Тюменец может отправиться в колонию за то, что разбил подруге дорогой «Айфон»
На улице Республики в Тюмени снова отключат светофоры
Погода на 25 сентября в Тюмени: температура уходит в минус
Тюменцы старшего возраста проведут День пожилого человека «На 55 с плюсом!»
В Тюменскую область привезут реликвии и шедевры Государственного исторического музея
Физик из тюменской школы №88 представит регион на конкурсе «Учитель года – 2019»
Александр Моор оценил позитивный опыт рейтингового голосования по строительству объектов социальной инфраструктуры
Госслужащих Тюменской области обучают основам цифровой трансформации
В муниципалитетах Тюменской области возводят спорткомплексы и культурно-досуговые центры
В Тюменской области состоится осенняя сессия «Школы волонтёров»
Продукция тюменских сельхозпроизводителей завоевала 44 медали на агровыставке УФО
В Тюменской области завершился «сказочный» фестиваль в честь юбилея «Конька-Горбунка»
Продукцию нового рыбоводного предприятия можно купить на двух тюменских рынках
Тюменец спустя четыре месяца вернул деньги за несостоявшийся концерт Мота
В Тобольске уже определились с местом складирования снега
Двух экс-руководителей тюменского предприятия осудят за уклонение от уплаты налогов
«Бедный, вот страху натерпелся»: тюменцам стало жалко лося, бегающего по дорогам
МегаФон научит студентов работе с 5G
В дома на центральных улицах Тюмени подали тепло
Бизнесмены Сибири и Пермского края с помощью игр собирают средства на благотворительность