Видимость ухудшена: на тюменских трассах усилен контроль из-за снегопада

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-25T09:03:01+03:00

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ГИБДД усиливает контроль на федеральных автодорогах Тюменской области из-за снегопада. Число нарядов дорожно-патрульной службы на трассах будет увеличено в связи с возможным обострением аварийной обстановки.

–Автоинспекторы будут оказывать помощь водителям в случае затруднений, проводить разъяснительную работу о необходимости снижения скоростного режима и перехода на зимнюю резину. В настоящее время видимость на загородных автодорогах ухудшена, возможны гололедные явления, особенно в низинах и на мостовых сооружениях, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве водителей призвали выбирать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий и аккуратному вождению в сложных условиях ради сбережения жизней. Не рекомендуется совершать дальние поездки начинающим водителям со стажем до трех лет и автомобилистам в преклонном возрасте, а также людям с повышенным давлением.

ИСТОЧНИК KP.RU