2019-09-25T08:15:05+03:00
Общество

В Тюменской области завершился цикл игр по кибер-безопасности

Вадим Бегун
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Фото - Лилия Селезнева.Фото - Лилия Селезнева.
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Проект «Крепкая семья» завершил цикл из десяти игр по кибер-безопасности среди сельских школьников. На протяжении всего года подростки из Абатского, Аромашевского, Армизонского, Бердюжского, Викуловского, Голышмановского, Нижнетавлинского, Сладковского, Упоровского и Ялуторовского районов проверяли свои знания, касающиеся безопасного поведения в Сети.

Одним из самых сильных районов оказался Аромашевский, чьи команды «Адреналин», «Фортуна», «Аромашевском сырники» и «Олимп» боролись за кубок победителя последними. Победителем стала команда «Фортуна», капитан Иванов Даниил.

Самым интересным и полезным школьники признали вопрос про кибербуллинг и то, какие действия необходимо предпринять, если в переписке неизвестный человек начинает вас оскорблять и угрожать на постоянной основе.

- К сожалению, ответ на этот вопрос: «Не вступать в переписку, оставаться спокойным, блокировать агрессивный аккаунт, сохранить свидетельства угроз (скриншоты), сказать близким взрослым, заявить в полицию, пересмотреть настройки приватности и список друзей» - не очевиден для многих ребят, - рассказывает автор проекта по интернет-безопасности, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, - поэтому так важно доносить до школьников в разных формах информацию по адекватному поведению в виртуальном мире.

В следующем году игры стартуют уже в январе и пройдут в 9 районах Тюменской области.

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