2019-09-24T19:40:34+03:00
Общество

Тюменцы старшего возраста проведут День пожилого человека «На 55 с плюсом!»

Их ждут порядка 20-ти тематических площадок
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы старшего возраста проведут День пожилого человека «На 55 с плюсом!»Тюменцы старшего возраста проведут День пожилого человека «На 55 с плюсом!»
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Порядка 20-ти тематических площадок, фотозоны, выставки лучших проектов и практик в поддержку граждан старшего поколения будут работать 1 октября с 12 до 15 часов во Дворце культуры «Нефтяник». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, здесь пройдёт областной форум «На 55 с плюсом!», на котором старшее поколение сможет интересно и с пользой провести время. В программе – мастер-классы, тренинги, лаундж-зоны, практические занятия и показательные выступления.

«Серебряные» волонтёры вместе с мимами театра «Мягкая пижама» будут встречать гостей, раздавать пожилым людям универсальные футляры для очков и мобильных телефонов в форме сердца, в рамках акции «Мы вас любим!».

Интерактивная палатка проекта академии собственной безопасности «Бабушки особого назначения» расположится на площади перед Дворцом культуры. Участники покажут участникам простые и эффективные приёмы самообороны и проведут для гостей соревнования по стрельбе по мишени и преодолению полосы препятствий. Рядом организуют презентацию спортивного проекта «Бабушкин Workout». Под зажигательную музыку команда проекта проведёт для гостей динамичную тренировку.

Кроме того, участники форума смогут посетить главные достопримечательности Тюмени, не покидая праздника. Экскурсоводы-волонтеры проекта «ГидыTMN55+» проведут желающих по главным туристическим маршрутам города в очках виртуальной реальности и расскажут о городских исторических местах при помощи тач-панели.

Отметим, что организаторами мероприятия выступят департамент социального развития Тюменской области и областной геронтологический центр и благотворительный фонд «Старшее поколение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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