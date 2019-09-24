В Тюменскую область привезут реликвии и шедевры Государственного исторического музея

СЕГОДНЯ 19:13 2019-09-24T19:13:31+03:00

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Выставка «Реликвии и шедевры. Из собрания Государственного исторического музея» откроется 27 сентября в 16 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, выставка реализуется в рамках национального проекта «Культура» и посвящена 150-летию основания первого российского исторического музея, которое будет отмечаться в 2022 году.

В экспозиции будет представлено около 180 подлинных предметов из 14-ти коллекций Государственного исторического музея. В их числе: нумизматики, редкие книги, холодное оружие, икона, памятники археологии и многое другое. Здесь же можно будет увидеть берестяную грамоту новгородского мальчика Онфима XIII в., письма царя Петра I и князя А.Д. Меншикова, икону «Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому» XVI века, первую российскую печатную книгу «Апостол» издателя Ивана Федорова 1564 г., мундир офицера лейб-гвардии Финляндского полка XIX века и многое другое. Наиболее «молодыми» экспонатами станут листы с рукописными пометками речи маршала Советского Союза Г.К. Жукова на Параде Победы 1945 г.

Редкие образцы позволяют тюменцам посмотреть на непрерывную линию истории Отечества с древнейших времён до середины XX века. Подлинники – свидетели событий разных эпох, которые смогут рассказать о многих исторических личностях, которые внесли свой вклад в становление нашей страны.

По мнению организаторов, богатый исторический и художественный материал, который будет представлен на выставке, позволит проекту стать ярким и значимым событием культурной жизни Тюменского региона. Работа выставки продлится до 5 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU