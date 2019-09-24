2019-09-24T18:54:50+03:00
Общество

Александр Моор оценил позитивный опыт рейтингового голосования по строительству объектов социальной инфраструктуры

По словам главы региона, приоритеты должны расставлять сами жители
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор оценил позитивный опыт рейтингового голосования по строительству объектов социальной инфраструктурыАлександр Моор оценил позитивный опыт рейтингового голосования по строительству объектов социальной инфраструктурыФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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В Тюменской области разрабатывается проектная документация по девяти строительным объектам, которые в обозримом будущем появятся в муниципальных образованиях. Например, в 2019 году ожидается готовность проектной документации на строительство школы в посёлке Молодёжный Переваловского муниципального образования. Кроме того, разрабатывается проектная документация на строительство крытого ледового катка в Винзили, реконструкцию бассейна в Боровском и стадиона в Червишевском.

В 2020 году планируется построить бассейны в Ялуторовске и Заводоуковске, капитально отремонтировать фельдшерско-акушерский пункт в Муллашинском муниципальном образовании. Объявлен конкурс на проектирование строительства новой школы в Богандинском. В 2021 году планируется завершить строительство центра культурного развития в Ишиме.

Приоритеты в развитии социальной инфраструктуры определили жители населенных пунктов во время рейтингового голосования в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Эти проекты набрали больше всего голосов, поэтому были включены в муниципальные программы на 2018-2022 годы.

По словам губернатора Александра Моора, благодаря рейтинговому голосованию был получен позитивный опыт.

- Всегда есть разные потребности: кто-то хочет спортивную площадку, кто-то МАФы, кому-то нужен Дом культуры. Но самое важное, что приоритеты должны расставлять сами жители. Рейтинговое голосование показало, что это правильный путь. Люди проголосовали и определили объекты социальной инфраструктуры, которые им необходимы. Это важные и ответственные обязательства для органов власти, которые будут выполнены, – отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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