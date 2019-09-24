2019-09-24T18:46:21+03:00
Экономика

Госслужащих Тюменской области обучают основам цифровой трансформации

Мероприятие проходит на площадке Уральского института управления
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Госслужащих Тюменской области обучают основам цифровой трансформацииГосслужащих Тюменской области обучают основам цифровой трансформации
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Сорок государственных и муниципальных служащих от Тюменской области принимают участие в обучении основам цифровой трансформации и цифровой экономики на площадке Уральского института управления (филиала РАНХиГС). Мероприятие проводится для сотрудников органов власти субъектов УФО в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в соответствии с федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики». Всего в рамках проекта будет обучено 300 человек.

За три дня участники получат базовые знания об актуальных тенденциях цифровой трансформации госуправления и отраслей экономики. В частности, им расскажут о современных методах проектирования цифровых продуктов и технологиях, лежащих в основе цифровых преобразований. Кроме того, служащие получат представление о современных методах проектного управления и на практике отработают навыки применения инструментов и техник, которые направлены на повышение эффективности решения задач в рамках их профессиональной деятельности.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Представители органов власти Тюменской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей, а также Югры и ЯНАО приняли участие в совещании, которое состоялось по инициативе Российского фонда развития информационных технологий (РФИТ) с участием представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ВЭБ.РФ и Фонда «Сколково». В общей сложности в совещании приняли участие 150 человек, включая представителей научного сообщества и компаний, заинтересованных во внедрении IT-проектов, основанных на «сквозных цифровых технологиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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