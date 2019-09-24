В муниципалитетах Тюменской области возводят спорткомплексы и культурно-досуговые центры

СЕГОДНЯ 18:21 2019-09-24T18:21:37+03:00

В тринадцати из них работы уже завершены

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На заседании президиума правительства Тюменской области, которое провёл губернатор Александр Моор, обсудили реализацию 27-ми проектов. Их определили жители Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Тюменского района во время рейтингового голосования весной 2018 года.

По словам заместителя губернатора, начальника Главного управления строительства региона Сергея Шустова, в 13-ти муниципалитетах Тюменского района работы уже завершены. Так, в Онохинском, Салаирском, Наримановском, Горьковском, Сазоновском и Московском муниципальных образованиях появились новые спортплощадки, в Новотарманском и Успенском – детские площадки.

В Борковском построили культурно-досуговый центр, в Кулаковском благоустроили территорию фельдшерско-акушерского пункта, в Чикчинском – выполнили капремонт детского сада. В посёлке Андреевском и Каменском муниципальном образовании ведётся приёмка работ по устройству спортивных площадок.

Строительно-монтажные работы ведутся на пяти объектах рейтингового голосования в Тюменском районе. Строительство культурно-досугового центра завершается в Нижнепышминском муниципальном образовании, в Мальковском возводят спортивный комплекс, в Каскаринском заканчивают капремонт школы, а в Ембаевском – капремонт детского сада. В Тобольске началось строительство бассейна – работы планируется закончить уже в июле 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU