В Тюменской области состоится осенняя сессия «Школы волонтёров»

СЕГОДНЯ 18:07 2019-09-24T18:07:19+03:00

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Осенняя сессия регионального комплексного проекта «Школа волонтёра» пройдёт с 25 по 27 сентября в филиале областного детского оздоровительно-образовательного центра «Олимпийская ребячка» (Тюменская область, Тюменский район, 42 км автомобильной дороги Тюмень – Каменка – гр. Свердловской обл., 2; 42 км Ирбитского тракта). Эта сессия – заключительный этап проекта «Школа волонтёра».

В мероприятии примет участие актив региональных опорных центров развития добровольчества из муниципальных образований, включая волонтёров, активистов, лидеров направлений добровольчества региона.

Главная задача сессии – расширить и укрепить структуру муниципальных представительств, основное направление – углубленное формирование у волонтёров Тюменской области компетенций по направлениям добровольчества. Это направление откроет новые возможности для развития навыков по направлениям добровольчества.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что жители Тюменской области, участвующие в различных добровольческих проектах, смогут сообщить об этом потенциальному работодателю. С 2020 года систему «Добровольцы России» интегрируют с порталом «Работа в России». На портале «Работа в России» содержится более 1 миллиона актуальных вакансий. Их отличительная особенность – в проверке Роструда. Теперь пользователи портала, ищущие работу, смогут увидеть еще одну графу. Она специально предназначена для описания своего опыта по реализации или участию в волонтерских проектах.

ИСТОЧНИК KP.RU