2019-09-24T17:37:01+03:00
Экономика

Продукция тюменских сельхозпроизводителей завоевала 44 медали на агровыставке УФО

Из них – 23 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Продукция тюменских сельхозпроизводителей завоевала 44 медали на агровыставке УФОПродукция тюменских сельхозпроизводителей завоевала 44 медали на агровыставке УФО
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Сразу 44 медали – 23 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых – завоевала сельскохозяйственная продукция тюменских производителей на IX Межрегиональной агропромышленной выставке УФО. Мероприятие состоялось с 17 по 19 сентября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, более 20 медалей производители получили в направлении «качество». Золотые медали получили такие продукты, как «Наринэ» («Золотые луга»), практически все виды сыров, представленные на выставке, колбасы и мясные полуфабрикаты («Ишимский мясокомбината, мясокомбинат «Ялуторовский», ООО «Бизон», ООО «Абсолют-Агро)». Гостям также пришлись по вкусу новинка от агрофирмы «КРиММ» – картофель half cooked очищенный в вакуумной упаковке. Большим спросом пользовался «Пломбир «Тюменский» со вкусом ванили, ряженка «Груша-карамель», сало «Пикантное», чёрная икра, ягодные смеси и многое другое.

Также золотые медали получили и научные разработки тюменцев в сфере АПК. Так, золото получили исследования в области утилизации отходов зерна, кормовых добавок, разработка селекционно-генетических параметров для скота голштинской породы в условиях Северного Зауралья.

Посещая такие выставки, видишь, как динамично развивается наше сельское хозяйство, насколько технологичным и инвестиционно привлекательным становится агропромышленный комплекс. Нам не стыдно предложить свою сельхозпродукцию как российскому, так и зарубежному потребителю, - отмечает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, в общей сложности продукцию на выставке УФО представили более 30 организаций агропромышленного комплекса Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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