2019-09-24T17:22:41+03:00
Звезды

В Тюменской области завершился «сказочный» фестиваль в честь юбилея «Конька-Горбунка»

Театры Тюмени, Тобольска и Ишима посетили тысячи зрителей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области завершился «сказочный» фестиваль в честь юбилея «Конька-Горбунка»В Тюменской области завершился «сказочный» фестиваль в честь юбилея «Конька-Горбунка»
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Более 4 тысяч зрителей посетили театры Тюмени, Тобольска и Ишима в рамках II Всероссийского фестиваля одной сказки, посвящённого 185-летию первого печатного издания сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, зрителей на самом деле было ещё больше, ведь они смогли посмотреть спектакли в онлайн-формате.

«Сказочный» фестиваль проходил с 17 по 20 сентября, и в течение четырёх дней 9 театров показывали свои версии «Конька-Горбунка». В фестивале приняли участие: Московский детский театр теней, Тюменский театр кукол, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Ишимский народный театр «Зеркало», Челябинский государственный драматический Молодёжный театр, Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина, Курганский государственный театр драмы. Все они со своими вариациями ершовской сказки продемонстрировали высокий уровень работы. Маленькие зрители и их родители получили большое удовольствие и массу впечатлений.

На церемонии закрытия фестиваля участники получили дипломы и подарки. По мнению первого заместителя председателя Тюменской областной Думы Андрея Артюхова, фестиваль – настоящий праздник для детей и взрослых.

- Огромная благодарность всем творческим коллективам, которые приехали в Тюменскую область и показали здесь свое искусство, - отметил он.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, благодаря фестивалю зрители снова смогли прикоснуться к любимой сказке по-новому.

- Мы будем готовить еще больше ярких культурных проектов. Особую благодарность хочу выразить всем театральным коллективам, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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