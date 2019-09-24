Продукцию нового рыбоводного предприятия можно купить на двух тюменских рынках

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-24T17:14:10+03:00

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Реализацию товарной рыбы начало осуществлять новое рыбоводное предприятие индустриального типа «Рыбное подворье», которое открылось в селе Червишево Тюменского района. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, на рынках «Михайловский» и «Центральный» уже можно найти рыбу от тюменского производителя, а именно – осетровые виды.

Предприятие открылось в мае 2019 года. Объём инвестиций составил порядка 30 млн рублей. Производство ориентировано на выращивание осетровых видов рыб до 10 тонн ежегодно. Сейчас рассматривается вариант увеличения производства почти в два раза – до 25 тонн в год. При этом развиваться они планируют не только в объёмах: сейчас рыбоводы изучают опыт выращивания форели. Первая партия уже помещена в бассейны для выращивания до товарной навески.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что бизнес-предприятие «МБМ» активно участвует в работе по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. Молодые люди взялись за организацию производства по заказу Росрыболовства – производители были заготовлены, икра – отобрана, личинка – получена. В собственности у предприятия есть цех по воспроизводству водных биоресурсов «Уватский центр аквакультуры», который состоит из инкубационного цеха, цеха выдерживания личнок и цеха подращивания личинок. Все они оборудованы аппаратами Вейса и бассейнами для выдерживания и подращивания личинок, что позволяет осуществить полный цикл воспроизводства водных биоресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU