2019-09-25T07:42:42+03:00
Звезды

Выставка уникальных фотографий пройдет в Тюмени

Местным жителям расскажут историю появления снимков
Вадим Бегун
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Тюменцы могут увидеть уникальные фотографии. Фото - ЦГБС Тюмени.Тюменцы могут увидеть уникальные фотографии. Фото - ЦГБС Тюмени.
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В Информационно-библиотечном центре Тюмени открылась фотовыставка под названием «Российская империя в цвете». На ней представлено 38 снимков одного из «пионеров» цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского.

Интересно, что первая серия цветных снимков мастера была сделана в ходе поездки по княжеству Финляндскому в сентябре-октябре 1903 года. Еще тогда Прокудин-Горский задумал проект – запечатлеть в цветных фотографиях современную Россию, ее культуру и историю. Получив поддержку императора Николая II, мужчина объездил значительную часть Российской империи, фотографируя старинные храмы, монастыри, заводы, виды городов и разнообразные бытовые сцены.

В Централизованной городской библиотечной системе Тюмени сообщили, что выставка будет интересна не только фотографам, но и всем любителям российской истории. Взгляд из «векового прошлого» никого не оставит равнодушным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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