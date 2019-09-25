2019-09-25T07:00:33+03:00
Спорт

Тюменские подростки могут бесплатно заниматься хоккеем

Ребята будут участвовать в различных турнирах
Вадим Бегун
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У тюменских ребят есть возможность бесплатно заниматься хоккеем. Фото - pixabay.com.У тюменских ребят есть возможность бесплатно заниматься хоккеем. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени секция «Хоккейный двор» объявила набор ребят 8-12 лет на бесплатные занятия. Тренировки проходят на дворовом корте по адресу: улица Протозанова, 12, строение 1.

Секцию организовал активный тюменец Александр Дорофеев. Мужчина сам занимается хоккеем с пяти лет и по себе знает, как этот вид спорта развивает координацию, чувство равновесия, быстроту реакции, ведь во время игры приходиться постоянно менять скорость и направления движения.

По словам Александра, сейчас занятия идут в сборной группе – дети от 5 лет, подростки и взрослые. Хоккеисты отрабатывают владение клюшкой и занимаются общей физической подготовкой. Уже с 1 октября ребята будут заниматься в группах по возрастам и уже начнут готовиться к турнирам.

– Мы научим не только уверенно стоять на коньках и уметь держать в руках клюшку, но и поможем стать хорошим игроком в хоккее, освоить, а потом и закрепить специальные движения, – говорит Александр Дорофеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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