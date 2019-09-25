2019-09-25T05:40:42+03:00
Общество

На улице Республики в Тюмени снова отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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В Тюмени на улице Республики отключат светофоры.В Тюмени на улице Республики отключат светофоры.Фото: Вадим Бегун
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 25 сентября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 9 до 18 часов отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов; с 9.30 до 16.30 – на пересечении улиц Республики и Холодильной, а также с 13.00 до 17.00 – на пересечении улиц Широтной и Ткацкого проезда.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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