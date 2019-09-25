2019-09-25T05:00:49+03:00
Общество

Погода на 25 сентября в Тюмени: температура уходит в минус

Ночью в городе значительно похолодает
Вадим Бегун
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Ночью в Тюмени будет минусовая температура.Ночью в Тюмени будет минусовая температура.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 25 сентября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит -1 градус, днем потеплеет до 5 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +6. Вечером столбик термометра опустится до отметки +2 градусов. В этот день ожидается юго-западный, 2-4 метра в секунду.

25 сентября почитается память святого Автонома (Артамона), епископа Италийского. Животная жизнь быстро замирает, осень вступает в свои права. Наши предки в этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки – весна будет ранняя, а если снизу, то поздняя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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