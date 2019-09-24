2019-09-24T15:38:09+03:00
Общество

В Тобольске уже определились с местом складирования снега

Сейчас идет работа по оформлению участков
Вадим Бегун
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В Тобольске нашли место для складирования снега.В Тобольске нашли место для складирования снега.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тобольске определены два земельных участка определены. Их будут использовать в качестве стационарного полигона для складирования снега.

В настоящее время идут мероприятия по оформлению этих участков, расположенных на территории Тобольского района, в собственность города.

– После оформления правоустанавливающих документов на земельные участки, складирование снега, вывезенного с территории города, будет осуществляться на этом полигоне, – сообщил на заседании Думской комиссии по жизнеобеспечению и городскому хозяйству заместитель главы города Юрий Вавакин.

Чиновник добавил, что до момента определения бюджетной организации, отвечающей за эксплуатацию места размещения снега, приемка и складирование будет бесплатная, а именно силами подрядных организаций в рамках работ по текущему содержанию автомобильных дорог города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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