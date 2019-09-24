2019-09-24T13:56:15+03:00
Общество

В дома на центральных улицах Тюмени подали тепло

Батареи в квартирах местных жителей постепенно наполняют горячей водой
Вадим Бегун
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Жители центра Тюмени почувствовали тепло.Жители центра Тюмени почувствовали тепло.Фото: Ольга Крыльцова
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В дома, расположенные на центральных улицах Тюмени, поступило тепло. Согласно графику теплоснабжающей организации, следующие на очереди многоэтажки по улицам Володарского, Газовиков, Герцена и другие.

В Тюмени сегодня, 24 сентября, стало теплее в домах, которые преимущественно находятся на центральных улицах областного центра: Республики, Пермякова, а также Восточного округа – Николая Зелинского, Олимпийской и других.

По информации мэра областного центра Руслана Кухарука, запуск тепла начинается постепенно, по специальному семидневному графику, который составлен теплосетевой организацией. Подробней с ним можно ознакомиться здесь.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что документы для получения паспорта готовности уже имеются у более чем 95% управляющих компаний. Им как раз и предстоит отрегулировать режим работы оборудования в подотчетных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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