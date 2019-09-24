Бизнесмены Сибири и Пермского края с помощью игр собирают средства на благотворительность

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-24T13:34:42+03:00

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Интеллектуальные игры среди бизнесменов Сибири и пермского края собирают все больше участников и финансов для благотворительных фондов, помогающих детям.

В сентябре в Тюмени и Перми прошли игры закрытого #MassOnClub, собравшие 50 тысяч рублей. Все средства переданы в местные отделения благотворительных фондов, помогающих детям.

Бизнесмены из нефтегазовой столицы отвечали на вопросы, подготовленные «серийным стартапером», руководителем Школы программирования Тюменского технопарка Алексеем Томиловым.

– Тема оказалась сложной, не взятых вопросов, так называемых «гробов», в этой игре было просто рекордное количество, – рассказывает президент клуба #MassOn, руководитель Коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина.

– Самыми сложными для нашей команды оказались вопросы о классификации стартапов, – рассказывает постоянный участник #MassOnClub депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. – Нам озвучили три варианта прозвищ, которые дают стартапам, чтобы отобразить их суть или потенциал. За минуту нужно было ответить, какой стартап именуют единорогом; какой смысл несет прозвище минотавр; и кого называют зеброй? Оказалось, что «Единорог» – это проект с капитализацией в один миллиард долларов. На начало 2019 года таких компаний в мире 376 штук. «Минотавр» – это проект, сумевший привлечь одних только инвестиций на один миллиард долларов и больше. На данный момент на рынке их всего 55. А вот «Зебры» – это стартапы, направленные на социальное предпринимательство. Моя любимая категория проектов – они не только прибыльны, но и существенно улучшают общество!

А вот игра пермского #MassOnClub была посвящена виноделию и оказалась более легкой.

– Впервые встреча клуба прошла в необычном, расслабленном формате, виной всему «игристая» тема: Истина в вине, – рассказывает куратор «масонов» в Перми Игорь Воробьев. – Благодаря главному гостю Ирине Авериной, управляющему концепт-баром «Брют», гости смогли не только узнать интересные факты о вине, но и продегустировать их в уютной обстановке. Уже в который раз гостей охватывал азарт, и ни одна из команд не хотела проигрывать. Как и во второй игре, все решилось в последнем раунде на не самом простом вопросе. Благодаря активному участию гостей мы собрали для фонда «Я помогаю детям» 24 500 рублей. Пусть и небольшой вклад, но он принесет положительные эмоции детям. Средства будут направлены фондом на продуктовые корзины.